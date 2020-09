Jelle Attema, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra winne Aldehoupartij

It partoer fan Attema helle de finale troch yn de heale finale mei 5-5 6-2 te winnen fan Marten Bergsma, Hillebrand Visser en Erwin Zijlstra. Van Zwieten-en-dy rekkenen yn de heale finale ôf mei Remmelt Bouma, Dylan Drent en Thomas van Zuiden: 5-2 6-4.

Finale

De finale gie oant 3-3 gelyk op, doe't Steenstra op 3-3 2-6 in sitbal sloech naam dat partoer lykwols ôfstân. Op 3-4 6-6 joech Triemstra mei in boppeslach de definitive nekslach oan it partoer fan Van Zwieten. It lêste earst gie mei 2-6 nei Attema-en-dy.

Taeke Triemstra yn petear mei ferslachjouwer Geert van Tuinen: