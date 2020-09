Partoer Tuinenga wint generale foar Frouljus PC yn Goaiïngea

Ienfâldige heale finales

It partoer fan Bruinsma naam it yn de heale finale op tsjin Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga. Sy wienen gjin partij foar Bruinsma-en-dy: 5-1 6-2. Ek it partoer fan Tuinenga hie mei 5-0 6-2 hast in walkover yn de heale finale tsjin Serena Hovenga, Amarins de Groot en Aluca Bouma.

De finale wie mei 5-3 en 6-2 in proai foar Tuinenga-en-dy. Margriet Bakker makke de wedstriid mei in boppeslach ôf. De lytse preemje gie mei 5-3 6-4 nei it partoer fan Serena Hovenga.

Besjoch hjirûnder de reaksje fan Ilse Tuinenga: