Cambuur Sjoernaal: Punteferlies tsjin hikkesluter TOP Oss

SC Cambuur is foar de twadde wike op rige tsjin punteferlies oanrûn. Tsjin hikkesluter TOP Oss waard mei 2-2 lykspile troch de ploech fan trainer Henk de Jong. De Ljouwerters kinne op it stuit muoisum omgean mei de druk dy't der op de ploech leit, neffens De Jong. Yn it Cambuur Sjoernaal ek mear oer Israelyske ynteresse foar ferdigener Kellian van der Kaap. Makket er it seizoen wol ôf yn Ljouwert?

Sjoch hjirûnder nei it nije Cambuur Sjoernaal: