Skriuwer Mindert Wijnstra hat net lang mear te libjen: "It hat goed west"

"Do libbest der nei ta" seit Wijnstra as him frege wurdt nei hoe't er nei de dea sjocht. "It is in proses dêr't jo ynsitte. En dat is dreech foar it baaske, mar ik ha my der no by dellein." De kanker wie der al in skoft: fjouwer jier lyn krige hy de diagnoaze, mar it gie eins hiel goed. "Heit stie noch midden yn it libben. Hy die mei oan it projekt 'schrijver op school', waard noch ynhierd as ferhaleferteller en wie noch dwaande mei it skriuwen fan in boek", seit dochter Babs Wijnstra.

Oerhaal

Yn febrewaris krige Wijnstra in oerhaal (harsenynfarkt) en doe waard it slim minder. Hy koe net mear stean en rinne en syn stim waard swak. Doe't corona yn ús lân kaam, wie Wijnstra yn Bloemkamp om te refalidearjen. Trije dagen lang krige er gjin besite fan famylje en freonen en doe't Babs dochs nei him ta gie, trof se har heit yn noch folle mindere kondysje oan. Se helle him deselde deis noch nei hûs en in dei letter gie Bloemkamp hielendal yn lockdown. "Dat wie krekt op 'e tiid. En eins ha wy him thúshelle om te stjerren; wy hawwe ek ôfskied nommen, mar hy kaam de krisis te boppe en hy is der noch."

Mei freon en skriuwer Thys Wadman hat Mindert Wijnstra syn lêste boek noch ôfmeitsje kinnen: Jesse. "It is myn bêste boek wurden. It floeide út myn pinne."