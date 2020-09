SC Hearrenfeantrainer genietet nei fan suksesfolle wedstriid: "Ik ben er superblij mee"

Jan Paul van Hecke wie bliid dat er op it fjild stean mocht. Wie it in dreamdebút? "Als je wint, is het altijd mooi." Op de training freed hearde er dat er yn de basis stie. "Ik was blij met het vertrouwen van de trainer."

Under de wedstriid liet er ek fan him hearre mei coachende opmerkingen. "Ik vond dat we scherp moesten blijven. We zijn tot de laatste minuut vol gegaan." Oan de ein bleau er even op it fjild lizzen nei in kopduel. "Het deed even pijn, maar het was ook de laatste minuut dus ik dacht ik blijf even liggen."