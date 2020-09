SC Hearrenfean oan kop yn earedifyzje nei oerwinning op Fortuna Sittard

Nei in kertier hie de Fryske klup al in foarsprong op it Limboarchse skoareboerd troch in doelpunt fan Oliver Batista Meier. Nei in knappe oanfal fia Joey Veerman, Mitchell van Bergen en Henk Veerman wie de Bayern München-hierling it einstasjon. Dyselde Batista Meier waard nei in lyts heal oere ûnderút helle yn it strafskopgebiet. De penalty dy't dêrút folge waard benut troch Joey Veerman: 0-2.

En dêr bleau it net by foar de Friezen yn de earste helte. Ek Henk Veerman die noch in duit yn it sekje. De spits koe in foarset fan Arjen van der Heide oannimme om dêrnei snoeihurd út te heljen, wêrmei hy SC Hearrenfean al by it skoft op roazen sette.

Trainer Johnny Jansen oer de wedstriid: