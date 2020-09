Corona fêststeld op Ljouwerter Lyseum: hiel havo-5 moat thúsbliuwe

De learlingen fan havo-5 fan it Ljouwerter Lyseum meie oant en mei woansdei 24 septimber net op skoalle komme. Dat hat de skoalle besletten yn oerlis mei de GGD, nei't by ien fan de learlingen út havo-5 corona fêststeld is. Dat docht bliken út in mail fan de skoalle dy't nei de learlingen en âlden ferstjoerd is.