Harkemase Boys spilet ûnnedich gelyk by VVSB, Bûtenpost en ONS ferlieze

De earste grutte kâns fan de wedstriid op Sportpark de Boekhorst yn Noordwijkerhout wie foar de thúsploech. Mo el Osrouti kaam allinnich op doelman Erick Jansema ôf, mar de VVSB'er rekke de bal net goed wêrtroch Jansema ienfâldich rêde koe.

Yn de twadde helte hie Harkemase Boys it oerwicht yn de wedstriid. Dat resultearre mei goed in oere op de klok yn in foarsprong foar de Friezen. Berwout Beimers koe in korner fan Mark Bruintjes binnenkoppe. Dêrnei krige Harkemase Boys noch twa libbensgrutte kânsen om de foarsprong te ferdûbeljen, mar dat slagge net.

De thúsploech profitearre yn de 74e minút lykwols wol fia Matthieu van Assem: 1-1. Nettsjinsteande it lykspul stiet Harkemase Boys dield op it earste plak yn de tredde difyzje. De ploech hat, krekt as Sparta Nijkerk, SteDoCo en Excelsior '31, sân punten út trije wedstriden.