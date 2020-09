Dronryp wint 118e Freulepartij: "Dit bliuwt je foar altyd by"

"We ha der hurd foar fjochtsje moatten, mar we ha 'm 'in the pocket'", sei opslagger Jorn Lars van Beem. Dronryp wie topfavoryt, mar Van Beem hie gjin lêst fan druk. "Dat is wol tweintich kear per dei sein. Ik fûn sels dat ik oer it algemien net folle druk fielde."

Dronryp kaam yn de fjirde omloop tsjin Frjentsjer in pear kear op 'e dea te stean, mar Van Beem hold ek doe alle fertrouwen. "Ik ha nea tocht dat wy dy partij ferlieze soene."

De Rypster sil dizze Freulepartij nea ferjitte, seit er. "Dit bliuwt je foar altyd by. It keatsen is al in moai spultsje. Mar at je in grutte partij winne, giest de skiednisboeken yn."