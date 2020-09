LIVE: NK Fierljeppen yn Burgum

Nei it Frysk kampioenskip is it dizze sneon tiid foar it Nederlânsk kampioenskip fierljeppen. Der dogge 24 Friezen mei en 24 ljeppers fan bûten de provinsje. Sy besykje yn Burgum sa fier as mooglik te springen yn de striid om de nasjonale titel. Yn 2019 giene 4 fan de 5 medaljes nei Hollanners. Folgje it NK Fierljeppen op webside, app en telefyzje.