De Freule is de belangrykste keatspartij foar jonges tusken de 14 en de 16 jier. Dy wie earder dit jier ferpleatst fanwegen it coronafirus, mar dizze sneon is it dan echt sa fier. Yn Wommels stride 39 partoeren om de gouden klokjes. Folgje de wedstriid live by Omrop Fryslân.