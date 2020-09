Wurk sykje en oanbiede op wurkfestival yn Snits

De organisaasje doarde it krekt yn dizze coronatiid wol oan om soks op grutte skaal op te setten. "Der binne in soad minsken dy't wurk sykje en der binne ek in soad banen yn dizze gemeente, dus dy beide partijen moatte elkoar treffe kinne. Dat dogge we coronaproof", seit Christien Lycklama à Nijeholt fan de organisaasje.

"Oer de foarm hawwe we yn it foar goed neitocht en ek oerlis mei de gemeente oer hân. We wurkje mei in tiidslot en we sitte op in bûtenlokaasje", seit se. "Dus dy oardel meter is goed te dwaan. We hoopje op in soad goede matches tusken bedriuwen en personiel en dêrfoar moatst elkoar yn eagen sjen kinne."