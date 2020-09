Toerisme profitearret fan moaie waar: seizoen rint langer troch

Yn Heech binne alle boaten bygelyks ferhierd en ek yn de Ljouwerter Prinsetún lizze noch altyd in soad boaten.

"Minsken binne noch folop op 'en paad", seit Martin Cnossen fan Merk Fryslân. "Fryslân is feilich, der komme net inkeld Friezen en Nederlanner sjogge we, mar ek Dútsers en Belgen witte ús provinsje te finen. Alles wat lastminute is, fljocht no fuort." It seizoen rint no troch oant en mei de hjerstfakânsje, en dat is oars net sa. "Fansels spilet it moaie waar ek mei en de driging fan in nije coronaweach mooglik ek. Dat minsken tinke: it kin no noch."

De koade read foar de provinsjes Noard-Hollân en Súd-Hollân soarget by guon bûtenlânske gasten foar betizing. "Se kenne de provinsjenammen net en tinke dat it om it noarden fan Nederlân giet. Dat wurdt no fia kaartsjes kommunisearre, de VVV krijt der in soad fragen oer."

Klappen

Hoewol't guon sektoaren de skea wol wat ynhelje kinne, falle der ek noch wol klappen. "Benammen yn de groepsakkommodaasje en brune float. Mar ek foar de hoareka wurdt it noch wol lestich as it wer kâlder wurdt en minsken net mear op it terras sitte kinne."

Posityf oan dizze tiid is neffens Cnossen dat in soad minsken Fryslân no ûntdutsen hawwe. "Fral minsken út de Rânestêd, dat is altyd in lestige groep om te berikken. We hoopje dat se ek weromkomme, en dat it in langer effekt hat as inkeld dit jier."