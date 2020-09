Boek oer redensfabryk Nooitgedagt yn Drylts

Telegraaf- en âld-Omrop Fryslânsjoernaliste Yteke de Jong skreau it boek oer it romrofte Drylster bedriuw dat fan 1865 oant 2003 ferneamd wie om syn redens, ark en boartersguod. Se konkludearret dat it bedriuw it net rêden hat troch in tekoart oan ynnovaasjekrêft en it ûntbrekken fan in goeie marketing.

De gedachte dat it bedriuw nei de oername in nije takomst yn Drylts krije koe, omskriuwt se as 'miskien wol wat nayf'. It tsjokke boek bestiet út histoaryske ferhalen, anekdoates en prachtige yllustraasjes út de rike skiednis fan it ikoanyske bedriuw.