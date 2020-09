Omrop TIP: It slot fan 'Hert & Siel' yn Fryslân DOK

In motor fan porslein, sulver en glês

De searje 'Hert & Siel' fan programmamakker Bart Kingma en kameraman Jan Bensliman folget de bou fan 'de Fryske motor'. Yn opdracht fan keunstner Éric Van Hove hawwe ambachtsminsken alle 295 ûnderdielen fan in maishakselder op 'e nij makke, fan materiaal út harren eigen fakgebiet. Dat fariearre fan ûnder oare porslein, glês, koper oant beskildere hout. It giet Van Hove by dit projekt 'Fenduq' om de krêft fan it ambacht.

De ambachtsman makket produkten mei hert en siel, mei each foar syn materiaal, foar de oarsprong fan syn fak. It giet om ferbining mei de histoarje en de omjouwing. Sûnt de yndustrialisaasje is de moderne minske dy ferbining kwytrekke, seit Van Hove. Binnenyn de motor sit in glêzen pot, dy't bedoeld wie foar in balseme hert fan in ferstoarn hynder. Dat soe 'de siel' fan it keunstwurk wurde. It keunstwurk stie earst yn it Fries Museum en is yn 2020 nei in museum yn Sweden gien.