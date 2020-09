LIVEBLOG: Freule-favoriten Berltsum en Tsjom ferlieze yn twadde omloop

Ferslachjouwer Geert van Tuinen is yn Wommels. "It jout fansels in hiele oare oanblik sûnder tribunes en der is in coronakontrôle by de yngong. Mar foar elke keatser mei der in beheind oantal famyljeleden by wêze, mar se moatte wol op de list stean."

It 'Freulegefoel' hie er net, oant er op it fjild stapte. "Ik sjoch de jonges oan it ynslaan en dan komt dat gefoel wol wer, der wurdt yn alle gefallen keatst."

De grutste feroaring is wol dat it fjild oarsom leit . "Dat is noch noait earder sa dien, mar no wol om romte yn de breedte te krijen." Kânshawwers binne neffens him de partoeren fan Dronryp, Boalsert, Ingelum, Tsjom en Berltsum.