Euphonia Wommels bestiet 100 jier; it wurdt fierd mei in boek en galajûn

"It boek biede we oan de boargemaster oan, dy't spesjaal delkomt om ús lok te winskjen", fertelt Jan Bootsma fan Euphonia. "Yn it boek stiet wat muzyk foar de leden betsjut."

Op de galajûn sil Euphonia sels net spylje, mar der is wat oars betocht. "We ha solisten útnûge dêr't we earder mei wurke hawwe en dy sille foar ús spylje. Ien fan har is Gurbe Douwstra, de oare nammen hâld ik noch geheim, want it moat in ferrassing foar de leden wêze, mar leau my, it giet om 'gerenommeerde musici'"

De organisaasje hâldt him strang oan it protokol. "We hawwe de stuoltsjes hiel krekt op oardel meter útteld, en sa kinne der 60 minsken yn. De seal sit grôtfol, mear minsken kinne der echt net yn. De leden kinne dus ek gjin partner meinimme. Dêr ha we foar regele dat se it live fia YouTube sjen kinne."