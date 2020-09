Plysje kin frou op 'e died trapearje by himpkwekerij yn Ljouwert

In frou fan 31 jier is op 'e died trapearre troch de plysje, sy is oanholden. It die bliken dat sy earder al ris oanholden wie yn ferbân mei himpkwekerijen. De fertochte is ynsletten foar fierder ûndersyk. Ek docht de AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) ûndersyk nei har ferbliuwsstatus.