LIVE: Sjoch hjir de parsekonferinsje oer it coronafirus

Omrop Fryslân stjoert freedtejûn om 19.00 oere fia de webside en app de parsekonferinsje fan it kabinet oer it coronafirus live út. Nei alle gedachten wurde der maatregels oankundige foar seis regio's dêr't it firus oplôget. Ek moatte hoarekasaken earder ticht en wurdt it tal minsken dat byinoar komme mei yn in seal werombrocht fan 100 nei 50 minsken. De parsekonferinsje is hjir te folgjen: