FIDEO: It Polytburo mei Fred Veenstra

Yn It Polytburo wie Fred Veenstra te gast, boargemaster fan gemeente De Fryske Marren en ek foarsitter fan de Vereniging van Friese Gemeenten. Mei him is praat oer de noed dy't by in soad gemeenten libbet: der binne grutte tekoarten op de begruttingen. Der binne in soad ekstra kosten fan de jongereinsoarch, mar ek foar alle coronamaatregels is jild nedich. Neffens Veenstra moat der struktureel mear jild by.