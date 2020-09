Van Balen-kofje werom nei Frjentsjer

Yn it pân neist it Eise Eisinga Planetarium, dêr't Van Balen Koffie yn 1881 begûn, wie ek de weryntrodukje fan it bedriuw. Mariska van Balen sil in trochstart meitsje mei it bedriuw dat har skoanfamylje 35 jier lyn sletten hat.

Famyljedokuminten

"We kwamen documenten van de familie tegen, en werden daardoor toch wel nieuwsgierig", fertelt Van Balen oer de reden fan de trochstart. "Toen hebben we wat meer kennis opgedaan, en zo kwam het steeds verder. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging, en heb toen toch deze stap genomen."

Ek al komme de kofjebeannen lykas doetiids út Súd-Amearika, deselde smaak sil de kofje nei alle gedachten net hawwe. "Of het écht dezelfde koffie is als vroeger, dat is moeilijk te zeggen, en ook moeilijk te achterhalen."