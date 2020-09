Strangere maatregels by Ljouwerter fuotbalklup Blau Wyt '34 fanwege corona

Oprop Be Quick

De foarsitter fan in oare Fryske amateurfuotbalklup, Be Quick út Dokkum, hat fia in filmke de leden in driuwende oprop dien om de coronaregels yn acht te nimmen. Net allinnich foar de sûnens fan elkenien, mar ek foar de klupkas.

"Als we controle zouden krijgen en ze zien dan dat elftallen zo dicht bij elkaar zitten, dan riskeren we als vereniging gewoon een hele forse boete", seit foarsitter Kees Theissen. "Die boete loopt op tot 4000 euro. Nou, dat kunnen we in deze tijd als vereniging ook niet hebben."