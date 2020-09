Gjin merke-attraksjes op de Sinnebuorren mei it wykein fan Jouster Merke

It wie al sa dat der gjin kreamkes yn de Midstrjitte komme soene op de Jouster Merke-tongersdei, mar de berne-attraksjes soene der noch wol komme. Neffens boargemaster Fred Veenstra is it spitich foar eltsenien dy't by de merke belutsen is en ek spitich foar de bern. Mar it is de bêste kar, sa jout hy oan.

De grutste reden is benammen dat der in grut oantal minsken tagelyk op it merketerrein omrinne kin en dat dêrtroch wachtrigen ûntsteane bûten de stekken. Om't just ûnder de jongerein it tal besmettingen tanimt, soe it tefolle gefaar opsmite. Der is sjoen nei de hichte fan de boustekken, rinrûten en ekstra feiligensminsken.

Oare aktiviteiten

It lieden fan it Jouster Merke-klokje giet ek net troch, lyk as de Agrarische Schouw yn park Heremastate, de muzyk by de Jouster Toer en de Jouster Merkeloop. Boppedat hawwe in tal hoarekasaken oanjûn it wykein (foar in part) ticht te bliuwen. It stegerterras tusken kafee Het Tolhuis en hotel Anne-Klare wurdt fuorthelle. De keapsnein giet troch, mar net mei de modeshow. De hynstekoersen op moandei geane wol troch, mar allinne foar sponsoaren en minsken dy't útnûge binne.

De gemeente hopet dat de merke takom jier wol wer hâlden wurde kin.