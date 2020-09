SC Hearrenfean wiis mei letbloeier Van Hecke

In letbloeier

Technysk manager Gerry Hamstra is wiis mei Van Hecke. "Hij heeft een geweldige transfer gemaakt van NAC naar Brighton & Hove Albion, dat is een geweldige felicitatie waard. Ook richting al die kinderen die nog hopen op een betaalde voetbalcarrière hopen: het kan nog. We moesten er wel even op wachten, er was nog wat papierwerk bij de Engelse voetbalbond."

Van Hecke kaam pas op syn 19e by NAC. "JP is een laatbloeier, hij heeft het wel fantastisch niveau. Eerst bijna het hoogste niveau in het amateurvoetbal, daarna naar NAC en nu naar de Premiere League en een tussenstap bij ons."

De seleksje is noch net hielendal rûn, jout Hamstra oan. "Klaar ben je nooit, we moeten nog een reservekeeper hebben. Maar we kijken ook naar wat we de komende tijd nodig hebben. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar het verbeteren van de selectie."