Cambuur wol winne foar swier blessearre Akoy: "Dat binne we ferplicht"

Tiisdei sloech it needlot ta foar de middenfjilder fan SC Cambuur. De blessuere hâldt him minimaal njoggen moannen oan de kant en hy sil operearre wurde moatte. Mar, wat barde der no eins? De Jong: "It wie in fantastyske training. Stanley komt yn duel mei Alex Bangura en hy bliuwt wat hingjen yn it fjild. Hy rint in ferskriklik swiere knibbelblessuere op. Wy binne ferplicht oan Stanley dat we de wedstriid winne."

Tsjinoer it ferlies fan Akoy stiet dat der ek wer wat spilers weromkomme fan in blessuere. Oanfierder Erik Schouten, Alex Bangura en Kellian van der Kaap sitte wer by de seleksje. Spylje fan it begjin ôf dogge se net; De Jong lit syn alvetal yntakt.

TOP Oss wie de lêste jierren ferneamd om syn ferdigenjende spul. Dochs ferwachtet De Jong net dat de Ossenaren in muorre oplûke sille foar de eigen goal. "Ik sjoch TOP Oss ek wolris oanfalle. Se kinne ferskillende systemen spylje. It giet derom dat we de standaardsituaasjes goed foarinoar hawwe."