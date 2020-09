HEA! Skom op it skoalplein

Gjin skoalreiske dit jier, mar wol in fette skomparty op it skoalplein. De bern fan CBS De Winde út Hurdegaryp ha dit feestje te tankjen oan in mem fan twa fan de learlingen. Sy die mei oan in aksje op Facebook en wûn de priis: twa oeren in skomkanon ûnder begelieding fan in dj mei hippe muzyk.