Freedsmerk oer nije coronamaatregels "Goed dat studinten tik op fingers krije!"

"It is goed dat dy studinten in tik op 'e fingers krije. De sifers rinne bot op en dat kin benammen ferklearre wurde út it gedrach fan jongeren yn 'e hoareka." Dat wie ien fan de reaksjes op de Ljouwerter freedsmerk op de strangere regels dêr't it kabinet op ta wol yn de striid tsjin it hegere tal besmettingen.

Gebrek oan dissipline

"Er is duidelijk een gebrek aan discipline bij de jongeren", murk de tasseman op. Guon woene noch wol wat stranger wêze. "De kroegen om 1.00 oere ticht is noch fiersten te let, doch it dan om 22.00 oere!" Oaren neamden sels 21.00 oere en der wie ek immen dy't de kroegen fuort mar hielendal slute woe.

"De hoareka krijt wer de swarte pyt", reagearre in oar. "Sels ha se boel by it testen net op oarder, dan is it maklik om de hoareka de skuld te jaan!" Neffens in man dy't yn de hoareka wurket, wurde in jongeren faak 'wat plakkerich' as se in pear op ha. "Wy ha it faak oer 'huppelwetter' wat se dan drinke..."

"Het is maar een griep"

In jonge fou fûn it allegear mar oerdreaun: "Het is gewoon een zware griep. Zwakkere mensen worden daar altijd al ziek van. Maar ik wil er niet over uitweiden wat we daar thuis over zeggen...." Ta beslút sei in âldere frou: "Wy ha ek jong west en doe diene we ek fan alles dat net mocht. Nee hear, ik sis no net wát allegear!"