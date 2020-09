Grutte sykaksje nei fermiste man yn omjouwing Drachten

Sinjalemint Rients Plantinga:

Lingte: 1.90 meter

Hierkleur: donkerblond

Eachkleur: grien/blau

Rients draacht nei alle gedachten in ljochte spikerbroek, wite skuon en in wyt T-shirt. Hy hie op it stuit dat er ferdwûn in sneed yn syn rjochter wynbrau en in wûne op it jokbonke ûnder syn rjochtereach. Syn telefoan is foar it lêst lokalisearre op de Sportleane yn Drachten.

Minsken dy't Rients nei syn fermissing noch sjoen hawwe of witte wêr't er is, wurdt frege kontakt op te nimmen mei de plysje.