Aantal coronabesmettingen bereikt nieuw hoogtepunt in Fryslân

Commerciële tests

De cijfers die GGD Fryslân meldt, zijn het aantal positieve testen van de zogenoemde PCR-test. Die test wordt afgenomen met een stokje in de neus en keel. Commerciële bedrijven gebruiken commerciële testen waarvan de uitslagen niet meegenomen worden door de GGD. "We hebben liever geen commerciële testen. Zij maken gebruik van laboratoriumruimtes die wij ook goed kunnen gebruiken".

TNO-test

Onderzoeksinstituut TNO onderzoekt een sneltest voor corona. Wanneer die klaar is, kan de GGD die ook gebruiken. "Die test zullen wij inzetten zodra deze goedgekeurd wordt door het RIVM", zegt De Jong.

Zorgelijk

Volgens Margreet de Graaf van GGD Fryslân is de snelle groei van het aantal besmettingen zorgelijk. "We houden het niet vol zoals het nu gaat. We gaan ook over op risicogestuurd bron- en contactonderzoek. Dus dat betekent dat we daarin minimaliseren, bijvoorbeeld mensen zelfs vragen om hun contacten te informeren. Dat doen we in bijna het hele land. Er zit gewoon een maximum aan wat we aankunnen. Ze roept iedereen dringend op zich aan de coronaregels te houden.