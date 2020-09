Oantal coronabesmettingen berikt nij hichtepunt yn Fryslân

Kommersjele tests

De sifers dy't GGD Fryslân meldt, binne it tal positive tests fan de saneamde PCR-test. Dy tests wurde dien mei in stokje yn de noas en kiel. Kommersjele bedriuwen brûke kommersjele tests dy't net meinaam wurde troch de GGD. "We hawwe leaver gjin kommersjele tests. Sy meitsje gebrûk fan laboratoariumromtes, dy't wy ek goed brûke kinne".

TNO-test

Undersyksynstitút TNO ûndersiket in 'sneltest' foar corona. Wannear't dy klear is, kin de GGD dy ek brûke. "Dy test sille wy ek brûke sa gau't dy goedkard wurdt troch it RIVM", seit De Jong.

Soarchlik

Neffens Margreet de Graaf fan GGD Fryslân is de rappe groei fan it tal besmettingen soarchlik. "We hâlde it net fol sa't it no giet. We gean ek oer op risikostjoerd boarne- en kontaktûndersyk. Dus dat betsjut ek dat we dêr yn minimalisearje, bygelyks minsken sels freegje om harren kontakten te ynformearjen. Dat dogge we hast yn it hiele lân. Der sit gewoan in maksimum oan wat we oankinne." Se ropt elkenien mei klam op om harren aan de coronaregels te hâlden.