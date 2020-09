Fierljepper Bart Helmholt wol flamme op lêste NK

De akkommodaasje yn Burgum is yn 2018 yngreven renovearre. Dat hat yntusken in soad rekôrs opsmiten. Trije Nederlânske rekôrs steane op namme fan Burgum: it fouljusrekôr fan Marrit van der Wal (18.19 meter), it junioarerekôr fan Reinier Overbeek (21.38 meter) en it jongesrekôr (20.30 meter), ek fan Overbeek.

Ek it Frysk junioarerekôr waard yn Burgum ljept: 20.44 meter fan Freark Kramer.

Nederlânsk rekôr

Yn 2017 ljepte Jaco de Groot 22.21 meter yn Zegveld. Dat is oant no ta de iennichste sprong oer de 22 meter. It skânsrekôr yn Burgum stiet sûnt ferline jier ek op namme fan Jaco de Groot: 21.94 meter. Dat is noch altyd de fierste sprong ea makke yn Fryslân.

Jaco de Groot oer it NK: