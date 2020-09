Operaasje Fryske Flagge: Martha Fokkema set in bêd en brochje op yn Portugal

Martha, oarspronklik út Eastermar, wennet no yn Silves yn it suden fan Portugal. It is de âldste stêd fan wat eartiids it keninkryk Algarve wie. "It is in Moarske, histoaryske stêd, en der is in soad te sjen. Sa is der in moai Moarsk kastiel boppe yn de stêd, in protte oare âlde gebouwen en smelle, lytse strjitsjes. It is in hiel moai plakje."

Har Portugeeske man is Martha yn Nederlân tsjinkommen, mar harren dream om in bêd en brochje te begjinnen hawwe se twa jier lyn yn Portugal wiermakke. Yn de omjouwing fan Silves draait it in soad om toerisme en it hat harren altyd moai like om alles dêr te dielen mei gasten. Yn Portugal liket Martha op har plak te wêzen. "Ik mis net folle út Fryslân, mar wol de sûkerbôle!", sa seit se.

Swierrichheden

Mei corona wie de klap hurd yn de omkriten fan Silves, om't se draaie op it toerisme en dat kaam troch corona sawat stil te lizzen. It bêd en brochje fan Martha en har famylje draait lykwols noch net, om't se in protte problemen mei de bou hiene. Mei't se noch net yn bedriuw binne, hat corona dus net in soad ynfloed hân op harren situaasje. Mar dat makket net dat se it maklik hawwe.

Op it stuit rint Martha's bêd en brochje tsjin de muorren fan de Portugeeske burokrasy oan. "Se binne hiel strak, de wet is de wet." Se hopet dat it op koarte termyn oplost wurde kin, mar oant no ta falt de ûnderfining har ôfgryslik ôf. Martha tinkt foar it ein fan 2020 har bêd en brochje te iepenjen.