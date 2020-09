GGZ-terapeut moat foarkomme fanwege ûntucht mei kliïnte

In man út Snits wurdt derfan fertocht dat er meardere kearen seks hân hat mei in kliïnte fan him. It slachtoffer wie opnaam yn de traumaferwurkingsklinyk dêr't de 52-jierrige fertochte wurke as GGZ-terapeut. De saak spile fjouwer jier lyn en hat al foar de tuchtrjochter west.