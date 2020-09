Meiwurkers GGZ drave en fytse 555 kilometer foar it goede doel

Om de oardel meter ôfstân te hanthavenjen, binne de dielnimmers fan de Socialrun opdield yn teams en ek dy binne wer opdield yn subteams. Stefan van den Driest fan GGZ Friesland is ien fan de teamcaptains. Neffens him moast de organisaasje minsken teloarstelle om't der tefolle oanmeldings foar de sponsortocht wienen. "Mensen hebben het hart op de goeie plek zitten", konkludearret Van den Driest.

Hieltyd swierder

De tocht slingeret troch Fryslân, mar ek troch parten fan Drinte en Grinslân. Neffens Van den Driest giet it noch wol flot, mar wurdt it mei de oeren en dagen hieltyd lestiger. "Maar het goede doel en het geld dat wordt opgehaald in het achterhoofd houden, geeft motivatie."

Omtinken foar de stigma's

De 555 kilometertocht wurdt net allinnich ôflein om jild op te heljen, mar ek om omtinken foar de stigma's om psychyske problemen hinne te kreëarjen. Martijn van Wallinga, in teamlid fan GGZ Friesland: "Jonge volwassenen zijn bijvoorbeeld terughoudend met het vertellen over hun psychische belemmering. Ik vind het goed om oog te hebben voor destigmatisering daarvan, zodat we meer gelijke kansen kunnen creëren."