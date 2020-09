Omrop TIP: it NK Fierljeppen en De Freule live te folgjen by Omrop Fryslân

Sneon 19 septimber is it NK Fierljeppen fan 13.30 oere ôf live te folgjen op telefyzje by Omrop Fryslân. Sa no en dan wurdt der skeakele mei de Freule yn Wommels. It keatsen is fan 13.00 oere ôf folslein te folgjen fia de stream op Omropfryslan.nl en de Omrop-app. Sa gau't it fierljeppen ôfrûn is, skeakelet telefyzje oer nei de Freule.

Op Omrop Fryslân Radio is yn Sneon yn Fryslân ek omtinken foar it NK Fierljeppen en de Freule. Ek binne wy by TOP Oss - SC Cambuur. Dy útstjoering duorret oant al dy wedstriden ôfrûn binne. Jûns fan 21.00 oere ôf is der in ekstra sportprogramma op de radio mei live ferslach fan Fortuna Sittard - SC Hearrenfean.