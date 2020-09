Oerol komt yn coronatiid dochs mei festivalwykein, digitaal en fysyk

De organisaasje fan Oerol komt oer ien moanne dochs noch mei in festivalwykein. It is in nije opset mei de namme: Oerol Upcoming. Njonken in digitaal te folgjen ferzje komt der ek in fysyk live-programma op Skylge sels. It giet om it wykein fan 23 oant en mei 25 oktober en it hat de titel Do I Move You.