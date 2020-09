SC Cambuur stjoert Kellian van der Kaap net fergees nei Israelyske klup

De 21-jierrige Van der Kaap hat noch in trochrinnend kontrakt by Cambuur. Hy kaam oardel jier lyn oer fan FC Grins en spile dêrfoar by Harkemase Boys.

"Nee met een uitroepteken"

Neffens technysk manager Foeke Booy hat Cambuur de saakwaarnimmer fan Van der Kaap "met een nee met een uitroepteken" weromstjoerd nei de Israelyske klup, dêr't Raymond Atteveld trainer is.