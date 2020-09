Fryske middelbere skoallen sjogge skrassen fan praktykeksamens net sitten

It Bogerman, Nordwin College en RSG Simon Vestdijk sizze allegear dat se der noch net op dizze wize oer neitocht ha. Syde de Jong, lokaasjedirekteur fan de skoalle fan Simon Vestdijk yn Frjentsjer, fynt dat it statement fan de SPV te betiid komt. "Het is nog wat vroeg in het jaar. Het is natuurlijk afhankelijk van wat er in de loop van dit schooljaar allemaal gaat gebeuren."

Praktyklessen mist

De learlingen hawwe troch de coronakrisis mear as trettjin wiken praktyklessen mist. De skoalle wol earst sjen oft dizze achterstannen yn te heljen binne. "We hebben nog geen duidelijk beeld van de situatie. We zijn ook nog maar vier weken los, dus we moeten echt even bekijken hoe het gaat lopen. Maar de examens meteen schrappen, daar hebben we nog niet over nagedacht."