Coronakrisis soarget foar in soad stress by soarchmeiwurkers: "Abnormale situatie"

Sûnder help of stipe foar soarchmeiwurkers kin dat liede ta emosjoniele útputting en útfal fan meiwurkers. Dat is perfoast net de bedoeling, neffens Uringa, en dêrom kinne de meiwurkers fan it MCL bygelyks op elk momint fan de dei terjochte foar stipe en in petear.

"Het personeel werkt in een abnormale situatie", fertelt Jan Willem Uringa. "Ze hebben constant te maken met patiënten die met verdenkingen binnenkomen. Ook de medewerkers zelf kunnen besmet worden met het coronavirus. En dan is er ook nog de vraag: besmet ik andere mensen?"

Mei-inoar prate

De teams yn it MCL prate ek ûnderling oer de stress dy't se troch de coronakrisis ûnderfine. It is wichtich dat der omtinken is foar wat de coronakrisis mei soarchmeiwurkers docht, mar bytiden fine minsken it dreech om deroer te begjinnen.

Earder dit jier, oan it begjin fan de coronakrisis, makken wy dizze reportaazje mei Jan Willem Uringa: