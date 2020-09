Tsjerke fan Terbant krijt syn opfallende giele kleur werom

De tsjerke is oan de binnenkant oan de lytse kant. "Der kinne eins sa'n 100 minsken yn, mar troch de coronamaatregels binne dat der no noch krekt wat mear dan fjirtich."

De romte hat ferskate funksjes. Sa is de tsjerke simmerdeis in pear moanne iepen op snein foar in earetsjinst, en ek op kultureel mêd is der sa no en dan besetting. "Fan septimber oant maart ha wy hjir in kear as acht in optreden fan muzikanten of oare optredens. Dat begjint takom wykein wer. Mei dizze kear de coronamaatregels yn 'e efterholle fansels."

Pylgers op wei nei Spanje

Simmerdeis is de tsjerke sa'n 13 kear iepen as saneamde 'onderwegkerk'. Yn it ferline makken in soad fakânsjegongers der gebrûk fan, mar hjoed-de-dei binne it benammen minsken út de omkriten dy't komme. "Eartiids wie it folle drokker. Doe siet de rotonde eins noch yn de sneldyk, doe moast de plysje it ferkear hjir regelje op snein om alles yn goede banen te lieden."

Wat opfalt, binne de twa fjildbêden foaroan yn 'e tsjerke. De tsjerke fan Terbant biedt ûnderdak oan pylgers. "Dat hjit refugio. Dat betsjut dat pylgers hjir oernachtsje kinne. Sjoch, foar de moderne pylger is dit in pleistertsjerke op de rûte nei Santiago de Compostela yn Spanje. Dat dy kin hjir dan sliepe, wat drinke en op krêften komme."