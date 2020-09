FIDEO: Achter de skermen by de bou fan Wynpark Fryslân

Wynpark Fryslân wurdt boud yn it Fryske part fan de Iselmar by Breezanddijk. Fanwege de ûndjipten yn de mar en de breedte fan de slûzen kin der net wurke wurde mei standert offshore wynmaterieel. Dêrom is der in spesjaal wurkplatfoarm boud, like grut as in heal fuotbalfjild. Dêr boppe-op stiet in grutte kraan dêr't de fundearrings, en aanst ek de wynturbines, mei ynstallearre wurde.

Ferset

Der waard al tsien jier praten oer de plannen foar it wynpark. En yn dy tiid hat der ek in soad ferset tsjin west fan natuerorganisaasjes en de toeristyske sektor. De turbines wurde nammentlik sa'n 180 meter heech. Dat is 65 meter heger as de Achmeatoer yn Ljouwert.