Fryske kampanje tsjin swalkôffal krijt ferfolch

Omrin wurket yn it projekt gear mei de 18 Fryske gemeenten, Circulair Friesland en de Friese Milieu Federatie. It projekt is ûnderdiel fan Nederland Schoon.

9.000 fuotbalfjilden

Yn eltse gemeente waard der in plan fan oanpak makke. Neffens de organisaasje diene der 3.000 friezen mei. Sy 'adoptearren' in gebiet dat se skjin hâlde moasten. Al dy gebieten by elkoar leveren in gebiet op dat like grut is as 9.000 fuotbalfjilden.

Ferfolch

Om Fryslân yn de takomst ek swalkôffal frij te hâlden, krijt it projekt in ferfolch. Ek wurdt de aksje mooglik yn oare provinsjes tapast.