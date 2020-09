Foar twadde dei op rige steuring by plysjenûmer 0900-8844

It alarmnûmer 112 wurket wol gewoan. Foar saken dy't net driuwend binne, kinne minsken sosjale media brûke om de plysje te benaderjen.

It is de twadde kear dizze wike dat it nûmer 0900-8844 út de loft is. Woansdei wie dat ek al it gefal.

De oarsaak fan de steuring is net bekend, en it is ek net dúdlik hoelang't it duorret foar't de problemen ferholpen binne. Mooglik lei it probleem by in steuring yn it KPN-netwurk, mar dat is noch net befêstige.