Opposysjepartijen Tytsjerksteradiel twivelje oan yntegriteit wethâlder Hoekstra

De nije fúzjeklup FC Burgum hat himsels ynkocht yn de nije sporthal en is de útbater fan de kantine. De âlde kantine fan VV Burgum is kocht troch de gemeente, om te brûken as azc-skoalle. Benammen de VVD helle woansdei yn it spoeddebat hurd út nei de wethâlder. Hoekstra soe wichtige ynformaasje efterholden ha en de ried te let ynformearre ha.

Wethâlder én haadsponsor

"Der binne in protte fragen by de ried", seit Sjaak Hoekstra, fraksjefoarsitter fan de VVD. "We woene har graach it poadium jaan om dêr antwurd op te jaan. As der neat fan wier is, dan kin se dat rjochtsette."

Der wurdt twifele oan de yntegriteit fan de sportwethâlder om't se earst haadsponsor wie fan de fuotbalklup yn Burgum. Sjaak Hoekstra: "As je no sjogge hoefolle jild oft dêrhinne giet... We kinne it ferbân net direkt lizze, mar we ha der wol fragen oer."

"Benaud foar de wierheid"

De antwurden dy't Sjaak Hoekstra fan wethâlder Hoekstra ha woe, binne der net kaam, fynt er. "Wierskynlik is se benaud foar de wierheid. Mar we binne folwûksen minsken." Om him hoecht der net net in riedsûndersyk te kommen. "It is allegear gewoan parate kennis fan de wethâlders. Dêr hoege we op dit stuit net 70.000 euro achteroan te smiten. Dat is skande fan it jild."

"Krijgen onderste steen niet boven"

Ek de PvdA is kritysk oer de gong fan saken. "We hebben al heel veel vragen hebben gesteld over dit onderwerp en de geldstromen, maar we krijgen niet de onderste steen boven", leit PvdA-fraksjefoarsitter Saskia van der Werf út.

"Als wethouder heb je verantwoording af te leggen en vragen te beantwoorden. Daar was dit podium heel goed voor. Juist nu had die integriteit een hele andere kant op kunnen gaan", seit Van der Werf. In miste kân neamt se it. Om de PvdA hoecht der lykwols ek gjin riedsûndersyk te kommen.