Ljouwert set folop yn op kultuer, no it jild noch

De gemeente Ljouwert wol kultureel sjoen ambisjeus de takomst yn. Hjir hat in romme mearderheid fan de gemeenteried woansdei-te-jûn foar stimd. Dat betsjut dat de kommende jierren ûnder oaren Neushoorn, De Harmonie en DBieb ekstra jild krije, want hjir binne tekoarten. Hjir boppe op moat der ek noch in pear ton komme foar de neilittenskip fan kulturele haadstêd. In moaie opstekker foar de nagelnije wethâlder fan kultuer Hein Kuiken, mar hy krijt der noch in swiere dobber oan om it jild foar dizze hege ambysjes te finen.

"Het is niet onhaalbaar. Er moet 15 tot 20 procent bij over een periode van 7 jaar. Dat vind ik realistisch, al is het wel ambitieus." De earste stap wurdt werskynlik takom wike al setten at de ried ynstimme moat mei de earste 250.000 euro. It grutste part hjirfan is bedoeld foar poppoadium Neushoorn dat grutte finansjele problemen hat. Sa'n 50.000 euro is bedoeld foar de triënnales. Dat binne de mini kulturele haadsteden dy't om de trije jier organisearre wurde: de earste is yn 2022.

Fierder is der noch in moasje oannommen om foar de SML (Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden) jierliks 20.000 euro beskikber te stellen foar harren jeugdoplieding.