Lotting Freulepartij: favoryt Dronryp treft Wommels

Dronryp en Wommels binne twa fan de 39 partoeren dy't dit wykein op de list steane yn Wommels. Dat binne der twa minder as in jier lyn, mar foarsitter Tjeerd Dijksra fynt it in moai oantal. "It is in oare tiid, alle sporten binne alwer begûn."

Jellum-Bears, dy't fan it wykein de generale repetysje foar de Freulepartij wûn, spilet op de earste list tsjin Gaast-Ferwâlde. Oare outsiders binne Easternijtsjerk, Sint Jabik, Bitgum, Ingelum en Berltsum. Dy lêste begjint de dei mei in steand nûmer.