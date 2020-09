15 miljoen ekstra foar kultuer yn regio: Bruinsma fan PeerGrouP bliid mei troanrede

Mar de kultuersektor liet it der net by sitte, en kaam yn aksje. Dat hat holpen. Op Prinsjesdag makke de kening wrâldkundich dat der 15 miljoen ekstra komt, spesjaal foar kultuer yn de regio. "Ik bin hiel bliid mei de troanrede. Fansels ek mei it beslút fan it ministearje om kultuer krekt yn dizze tiid te stypjen", lit Bruinsma witte. "De kulturele sektor stiet op in soad punten op knappen. It is ek ekstra moai dat de minister seit, en ek dat ús kening seit: 'wy sille de kommende jierren ek dizze sektor stypje'."

400.000 euro

Al 15 jier lang wurdt de PeerGrouP finansjeel stipe troch provinsje Drinte en troch it Fonds Podiumkunsten. Fan dy lêste krijt de ynstelling 400.000 euro it jier. "Dêr kinne wy sa'n 4 foarstellingen fan meitsje", leit Bruinsma út. Se dogge dat oer ferskate tema's, lykas iensumens ûnder âlderein.

"De sektor hat it swier", seit Bruinsma ta beslút. "Der binne in soad ûndernimmers dy't omfalle, dy't harren omskoalje wolle. Dizze stipe komt op in hiel goed momint."