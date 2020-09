Aant Jelle Soepboer: minder nochter omgean mei de Fryske taal

De measte reaksjes op it beslút binne posityf, fertelt er. "Ik wurd belle út alle hoeken fan Fryslân en dêrbûten: moai nijs, in boppeslach, moai foar ús taal en kultuer." Net elkenien is posityf, mar dat binne faak 'drogredenen', neffens Soepboer. "De frachtweinsjauffeur soe de plakken net mear fine, bygelyks. Mar as ik yn Google Maps sykje nei De Lytse Jouwer, dan fyn ik it plak Hiaure wol, hear. Je moatte ek ris wat doarre."

Ek yn Baskenlân en Wales

Ek foar toeristen leaut Soepboer net dat it betiizjend wêze soe. "Dy tinke net: 'o, de foarige kear dat ik hjir wie, wie it Oosternijkerk en no samar Easternijtsjerk'. Ast sjochst nei bygelyks Baskelân of Wales, dêr is ek gjinien dy't dêr komt en fynt dat der debile dingen op de buorden steane. It is just autentyk. It jout ek mearwearde oan de ekonomy en de toeristyske sektor, tink ik."

Frysk op de skoallen ferbetterje

Soepboer wurke as dosint yn it ûnderwiis, mar sûnt er heit wurden is, hat er in oare baan naam. No is er adviseur yn it ûnderwiis by Cedin. Hy sit dêr yn it team dat him dwaande hâldt mei meartaligens en it Frysk. "Ien fan ús grutste doelen is om rjochting 2030 it Frysk op de skoallen te ferbetterjen", seit er. "Der binne altyd minsken dy't negatyf binne. It giet der allinnich om dat der in grutte mearderheid is dy't wol posityf is. Dy moat de negative minderheid meinimme."

En hoe wol Soepboer dat Frysk dan ferbetterje op skoallen? "It moat in folweardige, moderne taal wurde. Ik ha sels fiif jier Frânsk hân op skoalle, mar doe't ik yn Frankryk wie, kaam ik derachter dat ik der gjin sek fan koe. Dat komt trochdat ik it hjir yn Fryslân net yn it echt oefenje koe. Mei it Frysk kin dat wol. Lit ús dy meartaligens brûke." It giet Soepboer net allinnich om it skoalfak Frysk. Wat him oanbelanget kin de wiskundedosint syn fak ek yn it Frysk jaan.