Fryslân en Grinslân tinke ûngelyk oer Lelyline

Gräper: "Er is een kleurverschil met Friesland: Vanuit Gronings perspectief is de Lelylijn veel duurder dan het ontwikkelen van een snelle spoorverbinding via bestaand spoor. Het doel is voor ons leidend: Groningen moet snel met de Randstad verbonden worden, dat mag linksom maar ook rechtsom."

Koartsein: de provinsje Grinslân is net op de Lelyspoarline tsjin, mar om it doel te berikken is it ek in opsje om it besteande spoar fan Grins oer Hoogeveen, Meppel en Zwolle te ferbetterjen. Fryslân sjit mei dy fariant neat op. "Voor ons is het doel leidend: zorgen dat wij vanuit Groningen snel vanuit de Randstad verbonden worden. Dat maakt dat we ongelooflijk fan zijn van de Lelylijn, maar ook de optie over bestaand spoor open houden."