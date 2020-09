Harmonie Ljouwert set freed útein mei foarferkeap twadde diel seizoen

Skouboarch De Harmonie yn Ljouwert begjint freed om 12 oere mei de ferkeap fan kaarten foar foarstellingen foar dizze hjerst. It giet dan ûnder oare om de musical Murder Ballad, in muzikale foarstelling fan Paul de Leeuw en Simone Kleinsma, in optreden fan Bert Visscher en de âldjierskonferânse fan Guido Weijers.